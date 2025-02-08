افتتاح سوق اليوم الواحد بقرية المريس في الأقصر

افتتح سوق اليوم الواحد بقرية المريس مركز الطود بمحافظة الأقصر للمرة الثانية عشر داخل المحافظة، حيث يهدف السوق إلى الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية عرض وبيع السلع لتخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية وخاصة لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين في هذه الفترة.

أسواق اليوم الواحد في الأقصر

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية وبتعليمات مشددة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.



وفى ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" على مستوى الجمهورية، تعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع في أسعار السلع.



ودعا وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، المواطنين لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ 30 % وبنسب أكثر على بعض المنتجات.



وتسعى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر من خلال هذه المبادرة إلى تهدئة أسعار السوق عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى ذلك تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، مما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.



وتعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحا يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من ثقة المواطن في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.

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