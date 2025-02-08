السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس أول أيام الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مدرستي طارق بن زياد الابتدائية المشتركة والأقباط الإعدادية بنين التابعتين لإدارة الأقصر التعليمية، وذلك للوقوف على مدى انضباط سير أعمال المدارس خلال أول أيام الفصل الدراسي الثاني، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

إنطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025

أثنى "جارح" على الإلتزام الملحوظ من الطلاب في الحضور مع التواجد النشط للمعلمين، كما تابع تسليم الكتب الدراسية والتي قد سلمت جميعها للمرحلة الابتدائية والصف الأول الإعدادي خلال الزيارة.

وفي حديثه مع الطلاب  قدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة، أما غيرهم فوجههم إلى ضرورة التعلم والاستفادة من الأخطاء التي وقعت في الفصل الدراسي الأول، لتجنبها وتحسين المستوى في الفصل الثاني.

 أصدر "جارح" توجيهاته بتحليل نتائج الطلاب خلال الفصل الدراسي المنقضي، وضرورة عمل برامج  تعليمية علاجية  لضعاف المستوى منهم للارتقاء بمستواهم التحصيلي والعلمي خلال الفصل الدراسي الثاني.

 

 

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