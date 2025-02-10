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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن إيبارشية شرق المنيا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا فام عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية بإيبارشية شرق المنيا.

 

البابا تواضروس يستقبل أسقف وسط الجيزة

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا ثيؤدوسيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني، بعض الأمور الخاصة بإيبارشية وسط الجيزة،  واستمع لرأي قداسة البابا تواضروس فيها.

تفاصيل لقاء أسقف أبوقرقاص مع البابا

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا فيلوباتير عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في إيبارشية أبوقرقاص.

البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء بمدينتي

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني  صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي شرق القاهرة

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