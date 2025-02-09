تفاصيل تقرير الخدمة في إيبارشية وسط الجيزة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة.



وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا ثيؤدوسيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني، بعض الأمور الخاصة بإيبارشية وسط الجيزة، واستمع لرأي قداسة البابا تواضروس فيها.

تفاصيل لقاء أسقف أبوقرقاص مع البابا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا فيلوباتير عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في إيبارشية أبوقرقاص.

البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء بمدينتي

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي شرق القاهرة.

وشارك قداسة البابا تواضروس الثاني في تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي شرق القاهرة، عدد من أساقفة المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى كهنة وشعب الكنيسة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن أوضاع الخدمة في إيبارشية 6 أكتوبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، بالمقر البابوي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، استعرض الأنبا دوماديوس تقريرًا شاملًا حول أوضاع الخدمة والرعاية في الإيبارشية، كما ناقش مع قداسة البابا تواضروس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بأنشطة الإيبارشية وتطوير العمل الرعوي بها.

البابا تواضروس: الكنيسة القبطية شاهد على تاريخ مصر العريق

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزء أصيل من تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن ميلاد السيد المسيح قسّم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وما بعده، وأن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر جعلتها "أرضًا مباركة"

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبال، الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه 130 شابًا وشابة من المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع للوزارة، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، استعرض قداسة البابا تواضروس المراحل التاريخية التي مرت بها مصر، موضحًا التمازج الحضاري الفريد بين مصر الفرعونية والقبطية والإسلامية، ومشيرًا إلى تطور اللغة المصرية عبر العصور. كما تطرق إلى رمزية ألوان العلم المصري، مؤكدًا أن "العلم المصري يضمنا جميعًا".

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