يديعوت أحرونوت: صراع سياسي في إسرائيل لعرقلة صفقة الأسرى

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إنهم يخوضون صراعا مع المستوى السياسي الذي يعرقل الصفقات ويروج لأكاذيب بلا توقف.

ومن جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن الوفد المفاوض مخول ببحث المرحلة الأولى للصفقة دون الثانية بسبب معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفد المفاوضات الإسرائيلي لا يبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

وقالت المصادر لهيئة البث الإسرائيلية، إن بدء مفاوضات المرحلة الثانية للصفقة مرتبط باجتماع الحكومة المصغرة المقرر بعد يومين.

ونقلت قناة مكان الإسرائيلية، أمس الأحد عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله: مواصلة الصفقة يعني بقاء حماس في السلطة

وزعم سومتريتش، أن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أساسها تدمير حماس وإخراج الفلسطينيين من غزة، مضيفا:" لن نُرغم على تقديم تنازلات سياسية في إطار صفقة التبادل".

سموتريتش: مواصلة الصفقة يعني بقاء حماس بالسلطة



وقال سموتريتش : "إن أي زعيم يتخذ قرارات استجابة لضغوط الإرهاب لا يستحق القيادة، ونواصل العمل بحزم لإعادة جميع الأسرى، دون الخضوع لحماس".

سموتريتش يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو

وأضاف سموتريتش: "لن نتوقف قبل أن ندمر حماس تماما"، مشيرا إلى أن الانسحاب من محور نتساريم من أسباب معارضتنا للصفقة.

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