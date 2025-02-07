الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقب صلاة الجمعة اليوم، سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، مؤكدا على استمراره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، والمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمنصورة

وحال وصول محافظ الدقهلية كان في استقباله الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الدقهلية كونها مسئولة عن سوق اليوم الواحد ومتابعته على مدار الساعة للتأكد من توافر السلع بطميات وضبط الأسعار. 

افتتاح سوق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة تدريجيا

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، سيتم افتتاح سوق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة تدريجيا لتشمل جميع المراكز بحلول شهر رمضان المبارك، وأوضح أن سوق اليوم الواحد بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 40 جنيها، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة، بأسعار مخفضة بالتوسع في إقامة منافذ البيع.

أسعار مخفضة تصل لـ30% في سوق اليوم الواحد 

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

رافق محافظ الدقهلية في جولته الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات الدقهلية الجهات المعنية التجارة الداخلية السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوحدات المحلية المنتجات الغذائية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي محافظ الدقهلية منتجات الغذائية

مواد متعلقة

مهرجان الإسماعيلية يناقش الأفلام بعيدًا عن نشرات الأخبار (صور)

طه الدسوقي يدخل في خلاف مع محمود حميدة ضمن أحداث ولاد الشمس

إقبال أهالي قنا على أول جمعة في احتفالات القنائي بمولده (فيديو)

حبس عصابة الآثار المزيفة في المعادي
ads

الأكثر قراءة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

حزمة اجتماعية استثنائية، كيف ستواجه الحكومة التحديات الاقتصادية قبل رمضان والعيد؟

منوعات

المزيد

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية