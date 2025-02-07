محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقب صلاة الجمعة اليوم، سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، مؤكدا على استمراره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، والمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمنصورة

وحال وصول محافظ الدقهلية كان في استقباله الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الدقهلية كونها مسئولة عن سوق اليوم الواحد ومتابعته على مدار الساعة للتأكد من توافر السلع بطميات وضبط الأسعار.

افتتاح سوق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة تدريجيا

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، سيتم افتتاح سوق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة تدريجيا لتشمل جميع المراكز بحلول شهر رمضان المبارك، وأوضح أن سوق اليوم الواحد بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 40 جنيها، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة، بأسعار مخفضة بالتوسع في إقامة منافذ البيع.

أسعار مخفضة تصل لـ30% في سوق اليوم الواحد

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

رافق محافظ الدقهلية في جولته الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة.

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