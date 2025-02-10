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التموين: مشاركة 1751 محلا تجاريا بالأوكازيون الشتوي

الاوكازيون الشتوي
الاوكازيون الشتوي 2025

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشاركة ما يقرب من 1751 محلا تجاريا فى الأوكايون الشتوي حتى الآن.

وأوضحت وزارة التموين أن تلك المحلات تتنوع بين محال الملابس الجاهزة، والأحذية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، مما يعكس اهتمامًا واسعًا من التجار بالاستفادة من موسم التخفيضات لزيادة حجم المبيعات وتنشيط الحركة التجارية.

وتصل نسبة التخفيضات في الاوكازيون الشتوي إلى 50٪ حسب رغبة كل محل تجاري. 

 

وأشارت وزارة التموين إلى أن هناك حملات رقابية مشددة على كافة الأسواق المشاركة في الاوكازيون قبل وخلال انعقاده، للتأكد من نسبة التخفيضات مع وجود سعر البيع قبل الاوكازيون وخلاله.

وألزمت وزارة التموين المحال المشاركة في الاوكازيون الشتوي وجود فواتير بيع للمستهلكين مع تطبيق سياسة الاستبدال خلال 14 يوم.

يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، والذي بدأ أمس الاثنين 3 فبراير ويستمر لمدة شهر.

من جانبه، أشاد  ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، شدد علي كافة المتاجر والسلاسل التجارية  ومنصات التجارة  الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والتي تصل عقوبتها الي 2 مليون جنيه.

 

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