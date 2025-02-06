التموين: 972 محلا تجاريا تشارك في الأوكازيون الشتوي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025 بلغت حتى الآن 972 محلا في مختلف القطاعات المشاركة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التموين أن تلك المحلات تتنوع بين محال الملابس الجاهزة، والأحذية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، مما يعكس اهتمامًا واسعًا من التجار بالاستفادة من موسم التخفيضات لزيادة حجم المبيعات وتنشيط الحركة التجارية.

وتصل نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي إلى 50٪ حسب رغبة كل محل تجاري.

وأشارت وزارة التموين إلى أن هناك حملات رقابية مشددة على كافة الأسواق المشاركة في الأوكازيون قبل وخلال انعقاده، للتأكد من نسبة التخفيضات مع وجود سعر البيع قبل الاوكازيون وخلاله.

وألزمت وزارة التموين المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي وجود فواتير بيع للمستهلكين مع تطبيق سياسة الاستبدال خلال 14 يوما.

يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، والذي بدأ الاثنين 3 فبراير ويستمر لمدة شهر.

كما أن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، شدد على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتى لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والتي تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه.

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