السبت 08 فبراير 2025
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التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع واللحوم والياميش بالمجمعات الاستهلاكية قبل رمضان

ياميش رمضان، فيتو
ياميش رمضان، فيتو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بجميع فروع المجمعات الإستهلاكية استعدادا لشهر رمضان المبارك. 

وتقوم وزارة التموين بطرح السلع الغذائية بكميات كبيرة، ومنها 350 طن سكر يوميًا بسعر 30 جنيها للكيلو الواحد، 120 طن في اليوم من اللحوم، و100 طن دواجن، و150 طن أرز، وكميات كبيرة من المسلى والدقيق والزيوت وباقي السلع، نظرًا لارتفاع كميات السحب من المواطنين.

وقامت وزارة التموين بطرح كميات كبيرة من  أسعار ياميش رمضان 2025، حيث يبدأ سعر البلح زنة 800 جرام  من 20 جنيه، ونصف جاف بسعر 45 جنيه للكيلو الواحد. 

اسعار ياميش رمضان 2025 بالمجمعات الاستهلاكية:

قمر الدين:

قمر الدين وفير 80 جنيها 400 جرام

قمر الدين وتمر الشلال: 70 جنيهًا 400 جرام

قمر الدين الأسطورة: 65 جنيهًا.

قمر الدين مصري 25 جنيها

المكسرات:

بندق قلب 13/15: 600  جنيها.

بندق حصي أمريكي: 300 جنيها

لوز قلب 30/27: 540 جنيها

لوز حصي امريكي:300 جنيها

جوز الهند خشن كامل الدسم: 260 جنيهًا.

جوز هند خشن   نصف كامل الدسم: 160 جنيها

لوز قلب حصم أمريكي: 200 - 270 جنيهًا حسب الجودة.

عين جمل قلب رُباع: 480 جنيهًا.

عين جمل حصي امريكي: 300 جنيها

عين جمل انصاف اكسترا 530جنيها

بلح نعمة 700 جرام: 42 جنيها

بلح الرحاب 700 جرام 50 جنية

بلح صفوة الواحات 700 جرام: 40 جرام

فستق حصي ني 28/30: 640 جنيهًا.

فستق حصي ني 21-22:720 جنيها

كاجو فيتنامي 320 ني:700 جنيهًا.

كاجو فيتنامي 240 ني: 680 جنيها.

كاجو فيتنامي 180 ني جامبو 730 جنيها

زبيب جولدن العالمية: 200 جنيها 
الفواكه المجففة:

تين مجفف مدور الامراء: 100 جنيهًا.

تين مجفف مدور  السعيد الجديد: 130 جنيهًا.

تين مجفف مدور  السعيد  العالمية  : 110 جنيهًا.

مشمشية  تركي مقاس 4: 400جنيهًا.

مشمشية  تركي مقاس 8: 200جنيهًا.

قراصيا ارجنتيني 30/40: 300جنية

قراصيا ارجنتيني 50/40: 280جنية

بلح الإحساء: 430 جنيهًا.

بلح صفوة الواحات: 400 جنيهًا.

تمر هندي السلام:45 جنيها

تمر هندي الوفر: 65 جنيها

كركديه  العالمية عالي الجودة: 180 جنيهًا.

خروب قبرصي قرون اكسترا:180 جنيها 
البقوليات والمكملات:

فول سوداني  فيراجينا ½: 97 جنيهًا.

 

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اسعار ياميش رمضان أسعار ياميش رمضان 2025 المجمعات الاستهلاكية
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