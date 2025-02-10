الأكاديمية العربية للعلوم تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بتخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا بفرع مصر الجديدة، وذلك ضمن دفعة 2025، حيث حصل الخريجون على درجة الماجستير النهائي في إدارة الأعمال.

ويأتي الحفل في إطار حرص الأكاديمية العربية على إعداد كوادر متميزة في مجال الادارة والتدريب ,شهد الحفل حضور الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة،و الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

وجاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية،و الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتورة منى قدري، عميدة كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع مصر الجديدة.

و في كلمته، اعرب الدكتور اسماعيل عبد الغفار عن بهذه الاحتفالية المتميزة وقام بالترحيب بأسر الخريجين والضيوف متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

كما هنأ " عبد الغفار "الخريجين وأسرهم وذويهم بهذه المناسبة التي ستظل محفوره فى وجدانهم، وقال" أهنئكم على هذا الإنجاز العظيم والذي يمثل لحظة محورية في حياتكم، لقد حققتم قدرًا كبيرًا من الجهد والتحصيل العلمي، ونحن نفخر بكم جميعًا".

وختم رئيس الأكاديمية كلمته داعيًا الخريجين لمواصلة العمل والسعي وعدم التوقف عن البحث عن الفرص والتحديات الجديدة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في الحياة.

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