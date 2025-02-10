الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأكاديمية العربية للعلوم تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بتخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا بفرع مصر الجديدة، وذلك ضمن دفعة 2025، حيث حصل الخريجون على درجة الماجستير النهائي في إدارة الأعمال.

محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للأعمدة

وزير التموين يبحث التعاون مع إحدى شركات تجارة التجزئة تحسين مستوى المنتجات

ويأتي  الحفل في إطار حرص الأكاديمية العربية على إعداد كوادر متميزة في مجال الادارة والتدريب ,شهد الحفل حضور  الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة،و الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية 

وجاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية،و الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتورة منى قدري، عميدة كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع مصر الجديدة.

و في كلمته، اعرب الدكتور اسماعيل عبد الغفار عن  بهذه الاحتفالية المتميزة وقام بالترحيب بأسر الخريجين والضيوف  متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

كما هنأ  " عبد الغفار "الخريجين وأسرهم وذويهم بهذه المناسبة التي ستظل محفوره فى وجدانهم، وقال" أهنئكم على هذا الإنجاز العظيم والذي يمثل لحظة محورية في حياتكم، لقد حققتم قدرًا كبيرًا من الجهد والتحصيل العلمي، ونحن نفخر بكم جميعًا".

وختم رئيس الأكاديمية كلمته داعيًا الخريجين لمواصلة العمل والسعي وعدم التوقف عن البحث عن الفرص والتحديات الجديدة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية العربية للعلوم بالاسكندرية مصر الجديدة كلية الدراسات العليا الدكتور محمد الشناوى الدكتور الدكتور إسماعيل عبد الغفار

مواد متعلقة

على أد رجليك مد لحافك!

التصديري للغزل والنسيج: 3 محاور لزيادة صادرات القطاع و15% معدل النمو في 2025

محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للأعمدة

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

الفنان عبد العزيز مخيون يقدم دية شاب دهسه نجله في حادث بالبحيرة (صور)

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

منوعات

المزيد

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين 10-2-2025 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل إلى 1000 دولار.. 800 فرصة عمل للممرضات في المغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى  أعلى المناصب

الأزهر للفتوى: الإسلام نهى عن ترك النار والدفايات عند النوم

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية