محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للأعمدة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها على مستوى الأحياء.

وفي هذا الصدد، قام حى وسط بالاستجابة الفورية للشكوي الواردة من مستشفي أيادي المستقبل برفع كفاءة الإضاءة العامة أمام المستشفى بشارع اكاسيا حيث تم إنارة ٢٥ كشاف وتركيب ١٠ مجموعة صوديوم وصيانة الكابلات الأرضية وشملت أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة صيانة الكشافات بشوارع الشاطبي، كورنيش سبورتنج، الحضرة القبلية،وصيانة ٢٧ كشاف بحديقة الشلالات.

ونفذ حي المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت تركيب ٦ كشافات ليد، وشبكة هوائية بامتداد ٢٠ متر، وصيانة ٣٠ عامود ليد بشارع الإخلاص منطقة أبو قير فضلا عن صيانة ٢ بورن وكذا صيانة ١٠ كشافات ليد بالإضافة إلى صيانة ١٥ كشاف صوديوم بعزبة نشأت.

وكثف حي غرب من أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة عدد ٣٥ كشاف بشوارع إبن ظريف، الاشوان، الشبكشي بكوم الشقافة، مساكن جنوب المتراس، احمد ابن راشد، مساكن فرافر القطن، شارع ٢١٨ بنجع العرب بالإضافة إلى صيانة عدد ١٠ أعمدة إنارة بشارع ٢١٨ اتجاه القبارى.

وواصل حي المنتزة أول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة بورن وعدد ١٣ كشاف بعزبة التوفيقية حتى عزبة الصعايدة فضلا عن صيانة ٧ كشافات بالطريق من عزبة الصعايدة حتى الطريق الدولى بالإضافة إلى إنارة ١٤ كشاف صوديوم بشارع الحاج عبد الحليم منطقة دربالة، شارع ٦٢ سيدي بشر قبلي، شارع ٦٣ ملك حفني قبلي

وشهد حي الجمرك أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة ٦ كشافات بشارع مسجد سيدي خضر، ش عمرو بن العاص، سليم البشري، المغاربة فضلا عن تركيب ٥ كشافات ليد بشارع الزهري، ابن عطا الله، مسجد نظير، أمام مسجد الطلمبة، شارع قصر رأس التين أمام مركز شباب الأنفوشى.

وواصل حي شرق أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة عدد ١٠ كشافات بالجزيرة الوسطى من كوبري ستانلي حتى الريشه والكتاب وإنارة ٤ كشافات بمنطقة سبورتنج وإنارة كشاف ش الطيار ابو السعود فضلا عن إنارة ١٥ كشاف امام السكة الحديد والمتفرعات بعزبة الموظفين وكذا تركيب ٢ كشاف ليد شارع ٤ سكينة القديمة وصيانة ٩ كشافات بمتفرعات شارع أبو الهول وصيانة ١٨ كشاف ستار بورت بالإضافة إلي تركيب كشاف بشارع السوق باكوس.

وكذا إنارة ١٨ كشاف بالجزيرة الوسطى طريق الكورنيش من الدلتا حتى كوبري سيدي جابر وإنارة ٢ كشاف شارع جميله بو حريد وكذا إنارة ٤ كشافات بشارع ابراهيم العطار وصيانة ٤ كشافات بشارع عدي ابن زيد.

ونفذ حي العجمى أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة لوحة التحكم المغذية لأعمدة الإنارة العامة بشارع القاعدة بالبيطاش وتركيب كشافات ليد بشارع الهانوفيل فضلا عن صيانة كشافات بمنطقة طلمبات المكس بجوار الساحة الرياضية، شارع عطا الله العوامى بالدرايسة بحرى،شارع الصحافة، شارع مستودع الأنابيب.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب بأعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المركز شملت صيانة ٧ كشافات وتركيب ٥ كشافات وصيانة برن بقرية بهيج فضلا عن صيانة ٥ كشافات بشارع المدارس بالإضافة إلي صيانة عدد من الكشافات بشارع مسجد عون، خلف مركز الشباب، شارع عشرين بقرية بهيج.

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