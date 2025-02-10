فينيسيوس يستأجر قصر أسطورة ريال مدريد، وهذه مزاياه (صور)

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قام باستئجار القصر الفخم الذي يملكه أسطورة الميرنجي السابق سيرجيو راموس، خلال الفترة الحالية.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو"، فإن المدافع الإسباني البالغ من العمر 38 عامًا يمتلك قصرًا فخمًا في منطقة "لا موراليخا"، لكنه لا يعيش فيه، والمفاجأة أن المستأجر الحالي لهذا المنزل هو فينيسيوس جونيور نفسه، حيث يقيم فيه نجم ريال مدريد منذ عدة أسابيع، ولا يُستبعد أن ينتهي الأمر بالنجم البرازيلي بشراء العقار.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك أعمال تجديد في منزل فينيسيوس، الواقع أيضًا في منطقة لا موراليخا، ما يمنعه من الإقامة فيه خلال هذه الأشهر، وتم ربط قصر سيرجيو راموس الفاخر سابقا بكيليان مبابي عند وصوله إلى ريال مدريد، لكن في النهاية النجم الفرنسي اختار شراء عقار آخر".



قيمة قصر نجم ريال مدريد

وتابع التقرير: "المنزل، الذي يتميز بجميع وسائل الراحة والفخامة، تقدر قيمته بحوالي 6 ملايين يورو، أما سيرجيو راموس، الذي قضى الأشهر الماضية في العاصمة الإسبانية قبل إتمام انتقاله إلى مونتيري، فكان يعيش في منزله في منطقة لافينكا، والآن، ينتظره فصل جديد في المكسيك".

وواصلت الصحيفة: "فينيسيوس يستمتع بالفعل بمنزله الجديد بينما يفكر في مستقبله، حيث اجتمع مسؤولو ريال مدريد ووكلاء اللاعب قبل أسبوعين لأول مرة للتفاوض حول تجديد عقده، كان هذا أول اتصال رسمي بين الطرفين لمعرفة نوايا وحدود كل منهما، في محاولة لتمهيد الطريق لصيف يُتوقع أن يكون حافلًا بالأحداث".

وأوضحت: "في هذا الاجتماع الأول، تم التحدث عن الأرقام، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، قدم ريال مدريد عرضه، والآن جاء دور وكالة فينيسيوس، التي تطالب بالمزيد، هو شد وجذب معتاد في مثل هذه المفاوضات، لكن لا أحد يستطيع الجزم بكيفية انتهائها، العرض المغري القادم من السعودية طرق باب فينيسيوس، وقد يكون قادرًا على تغيير مستقبله في كرة القدم الأوروبية".





فينيسيوس انضم لصفوف ريال مدريد في موسم 18/19 قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي إذ شارك بقميصه بـ294 مباراة سجل خلالها 101 هدف وصنع 83.

وتُوج فينيسيوس مع ريال مدريد بـ14 لقبًا حتى الآن، بواقع 3 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، وبلقبين في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ولقب واحد في كل من كأس ملك إسبانيا وكأس القارات للأندية "كأس الإنتركونتيننتال".

مزايا قصر راموس

صحيفة "ElDebate"، كشفت سابقا عن مزايا المنزل، حيث يتكون من قطعة أرض مسطحة تبلغ مساحتها 2,500 متر مربع، ويوفر جميع وسائل الراحة الممكنة، بالإضافة إلى مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان.

تتميز جميع أنحاء المنزل بنظام مؤمن بالكامل، بالإضافة إلى مصعد يسهل التنقل داخل المساحة الواسعة. كما تضم الأرض المحيطة بالمنزل منزلًا مستقلًا للضيوف، وكشكًا أمنيًا، ومبنى آخر مستقلًا يحتوي على حمام تركي، وصالة رياضية، وساونا.

في الخارج، يمكن الاستمتاع بمسبح، بينما يوجد داخل المنزل أيضًا مسبح داخلي مزود بنظام تدفئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.