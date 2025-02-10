حبس عاطلين متهمين بسرقة مساكن التبين

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين لسرقتهم المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالتبين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلان “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة التبين لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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