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حوادث

حبس عاطلين متهمين بسرقة مساكن التبين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة مايو والتبين  الجزئية حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين لسرقتهم المساكن بأسلوب "كسر الكالون"  بالتبين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلان “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة التبين لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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النيابة العامة نيابة مايو والتبين قسم شرطة التبين مساكن التبين

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