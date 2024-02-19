5 فئات يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل صيام رمضان

هناك بعض الفئات الذين يجب عليهم مراجعة الطبيب الخاص بهم قبل رمضان، ومنهم مرضى الكبد، مرضى السكري، مرضى الصرع، مرضى ارتفاع ضغط الدم، الحامل والمرضع.

أمور يجب مناقشتها قبل رمضان

وأوصت الأبحاث الطبية أنه يجب على الذين يعانون من أمراض مزمنة مراجعة الطبيب قبل شهر رمضان لمناقشة نقاط أهمها: الوضع الصحي للمريض وقدرته على الصيام، جدولة الجرعات حسب النظام الغذائي الجديد في رمضان، وجدولة الفحوصات اليومية السريعة مثل قياس ضغط الدم، ونسبة السكر، ومعدل ضربات القلب.

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وأشارت الأبحاث الطبية إلى أنه ينبغي أيضا لأصحاب الأمراض المزمنة والفئات المذكورة سابقا تغيير نمط الحياة لحياة صحية بعيدة عن الأمراض باعتبار رمضان بداية جديدة للتغيير، كما أوصت بمراجعة الطبيب حول النصائح الغذائية للحيلولة دون ظهور مضاعفات سواء بسبب الصيام أو بسبب التداخلات الدوائية مع الأطعمة، مشددة على أهمية معرفة الأعراض الخطرة التي يتوجب إخبار الطبيب بها على الفور.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: إنه يوجد نوعان من مرضى السكر الأول هو المعتمد على الأنسولين أي يكون علاجه الأساسي الأنسولين، وهذا النوع يكون ممنوعا من صيام شهر رمضان نهائيًا.

وأضاف أن النوع الثاني من مرض السكري هو الذي يكون علاجه بالأقراص وينظر الطبيب إلى تراكمي الشهرين السابقين، ويحدد على أساسه إذا كان الشخص يمنع أو يصرح له بالصيام في شهر رمضان.

وأكد أن المشكلة الأكبر التي تحدث مع صيام الشهر الكريم هو إصرار مريض الكلى على الصيام، مضيفًا إن هذه الحالات تكون الأكثر خطورة، وهذا لأنه يجب على هؤلاء المرضى شرب 3 لترات من المياه يوميًا على الأقل، وإذا لم يقم بذلك قد يصاب بفشل كلوي.

وقال موافي: "إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحفاظ على النفس ويمكن للمرضى إخراج الزكاة بدلا من إيذاء النفس متعمدًا".

أنواع مرض السكري

توجد عدة أنواع مختلفة من مرض السكري:

النوع الأول: مرض السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويهاجم الجهاز المناعي الخلايا الموجودة في البنكرياس، حيث يتم إنتاج الأنسولين ويدمرها ومن غير الواضح ما الذي يسبب هذا الهجوم.

النوع 2: يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين، ويتراكم السكر في الدم، إنه النوع الأكثر شيوعًا — حوالي 90% إلى 95% من الأشخاص المصابين بداء السكري لديهم النوع الثاني.

النوع 1.5: يُعرف داء السكري من النوع 1.5 أيضًا باسم مرض السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين (LADA) ويحدث خلال مرحلة البلوغ ويبدأ تدريجيًا مثل مرض السكري من النوع الثاني، لادا هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي لا يمكن علاجها عن طريق النظام الغذائي أو نمط الحياة.

سكري الحمل: هو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل، وتسبب الهرمونات المانعة للأنسولين التي تنتجها المشيمة هذا النوع من مرض السكري.

لا ترتبط الحالة النادرة التي تسمى مرض السكري الكاذب بمرض السكري، على الرغم من أنها تحمل اسمًا مشابهًا، وهي حالة مختلفة تقوم فيها الكلى بإزالة الكثير من السوائل من الجسم.

كل نوع من مرض السكري له أعراض وأسباب وعلاجات فريدة.