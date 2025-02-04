الثلاثاء 04 فبراير 2025
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لقاء حواري يناقش تأثير الشائعات على استقرار المجتمع مع شباب دمنهور

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية بالبحيرة

 عقد مركز إعلام دمنهور التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لقاء حول ( الشائعات والحملات المعادية وتأثيرها  على استقرار المجتمع   )  بمركز شباب الشوكة فى إطار حملة (اتحقق قبل ما تصدق)، حاضر فيها فايزة الجنبيهى الصحفية بدار أخبار اليوم، الشيخ محمود  دحروج إمام وخطيب  بإدارة أوقاف البحيرة وحضر هذا اللقاء عدد كبير من الرجال والشيوخ والعاملين  وشباب المركز من الجنسين.

 

الشائعات من أهم السلبيات التى توجد  في المجتمعات البشرية


بدأت فايزة الجنبيهي، الحديث عن تعريف الشائعات كونها ترويج لأخبار عارية من الصحة أو تحمل شئ بسيط من الصحة ومجهولة المصدر والشائعات من أهم السلبيات التى توجد  في المجتمعات البشرية فلا يوجد مجتمع بدون شائعات ولكن العبرة بالتصدي للشائعات ثم  تتبعها وايقافها ونموها السريع بالإضافة لانها مخططة وهادفة وتعمل على إرباك صانعي القرار وإحداث البلبلة والفوضى وإضعاف الروح المعنوية للمواطنين وزعزعة الولاء والانتماء وتشويه السمعة وتشتيت الرأى العام  وغيرها. 


أنماط البشر في افتعال واستقبال  الشائعة

ثم تحدث فضيلة الشيخ محمود دحروج بأوقاف البحيرة، وتطرق فى الحديث عن أنماط البشر في افتعال واستقبال  الشائعة وضرب المثل بقدوتنا رسول الله صل الله عليه وسلم بحادثة الإفك وكيف افتعل المنافقون الشائعة على زوجته (ص)، والذى أشار بدوره على تحرى الدقة فيما يتم تناوله من شائعات والتصدى له ومحاربته أيضا من كل فرد يهمه رفع شأن مجتمعه ووطنه. 

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