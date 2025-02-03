الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة سالامانكا والمعهد الوطني الإسباني للأمن السيبراني

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرة تفاهم ثلاثية مع جامعة سالامانكا الإسبانية، والمعهد الوطني الإسباني للأمن السيبراني.

جاء ذلك على هامش فعاليات "دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تحت رعاية ورئاسة السفير الأمين العام أحمد أبو الغيط، وذلك تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة.

وقع على مذكرة التفاهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، الدكتور خوان مانويل كورشادو رودريجيز، بصفته رئيسًا لجامعة سالامانكا، فيليكس باريو خواريز، مدير المعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا، فى حضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية.



تهدف مذكرة التفاهم إلي تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتعاون الأكاديمي الدولي والتعاون البحثي، وبرامج بناء القدرات والتنقل للفنيين وأعضاء هيئة التدريس وموظفي البحث والطلاب.



وعبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن إعتزازه بالتعاون مع جامعة سالامانكا والمعهد الوطني الإسباني للأمن السيبراني مشيرًا إلى أن ذلك التعاون سيسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الأكاديمية والمؤسسات المتخصصة.

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