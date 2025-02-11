كيف تضمن معاشا إضافيا بعد التقاعد؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط والشروط للحصول على المعاش الإضافي ويهدف هذا النظام إلى توفير دخل إضافي للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما يساهم في تعزيز الأمان المالي بعد التقاعد.

ما هو المعاش الإضافي؟

المعاش الإضافي هو ميزة تأمينية تتيح للعاملين الاشتراك في نظام تكميلي، يمكنهم من زيادة قيمة معاشهم بعد التقاعد ويتم ذلك عبر فتح حساب خاص لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يُسدد من خلاله المؤمن عليه اشتراكات دورية بناءً على الجزء الزائد من أجره، بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

شروط الحصول على المعاش الإضافي

حدد القانون عدة شروط يجب توافرها ليستفيد المؤمن عليه من المعاش الإضافي، أبرزها:

مدة الاشتراك: يجب أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في نظام المعاش الإضافي لمدة لا تقل عن عام، منها 6 أشهر متصلة قبل أي فترة تعطل.

الاستمرارية في العمل: لا يحق للمؤمن عليه الحصول على المعاش الإضافي في حالة الاستقالة أو الانقطاع عن العمل.

عدم الفصل لأسباب تأديبية: يُحرم من المعاش الإضافي كل من تم إنهاء خدمته بحكم قضائي نهائي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

التسجيل في القوى العاملة: في حال تعطل المؤمن عليه عن العمل، يجب تسجيل اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، مع الالتزام بمتابعة الحضور في المواعيد المحددة.

كيفية احتساب المعاش الإضافي

يتم تحديد قيمة المعاش الإضافي عبر قسمة الرصيد المُجمع في الحساب الشخصي للمؤمن عليه على دفعة الحياة، والتي تعكس متوسط العمر المتوقع للمستفيد، ليُضاف هذا المعاش إلى المعاش الأساسي المستحق. كما يدخل في نطاق الزيادات السنوية التي تُقرها الدولة للمستفيدين من المعاشات.

أهمية المعاش الإضافي

يُعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، حيث يساعد في تقليل الفجوة بين الدخل قبل التقاعد وبعده، خاصة للموظفين ذوي الدخل المرتفع كما يضمن استمرار مستوى معيشة مناسب للمتقاعدين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع استمرار الدولة في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، يبقى المعاش الإضافي أحد الحلول المهمة لتحسين أوضاع العاملين بعد بلوغ سن التقاعد، وهو ما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

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