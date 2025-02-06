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سياسة

تفاصيل مدة المعاش في مشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب،فيتو
مجلس النواب،فيتو

شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، الانتهاء من مناقشة عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، ومنها المادة 170 بمشروع القانون، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل.

ووفقا لنص المادة فلا يجوز أن يقل سن التقاعد عن 60 عاما.

 تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة

وأصبح نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

المدة الموجبة لاستحقاق المعاش

وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأشار سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، وقال: إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.

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