أبرزها "معاش بكرة"، معلومات عن وثائق المعاش التكميلي

توفر شركات تأمينات الحياة وثائق التأمين التكميلي أو ما يعرف بوثائق معاش بكرة، والتى يمكن الحصول عليها بهدف زيادة المعاش عند بلوغ سن التقاعد، وذلك من خلال تحديد المعاش لكل عميل بنفسه، من خلال قسط أو دفعات يحصل عليها مدى الحياة، وهو الأمر الذى يناسب كذلك أصحاب المهن الحرة والذين ليس وجود دخل ثابت لهم بعد الوصول لسن المعاش.

1- وثيقة المعاش التكميلى

تعد وثيقة المعاش التكميلى من بين الوثائق التى توفر التغطيات التأمينية،و يمكن الحصول عليها لزيادة مبلغ المعاش عند بلوغ سن التقاعد، وذلك من خلال تحديد المعاش، من خلال قسط ثابت يحصل عليه مدى الحياة.

المزايا والتغطيات التأمينية: فى حالة البقاء على قيد الحياة حتى تاريخ المعاش: يدفع معاش شهرى ابتداء من آخر الشهر التالى لتاريخ بلوغ سن المعاش ولمدى حياة المؤمن عليه وبحد أدنى 15 سنة، وفى حالة الوفاة قبل بلوغ سن المعاش ويحصل المؤمن عليه على الاتى: ً قيمة معاش 12 شهر دفعه واحدة ويدفع معاش شهرى إبتداء من الشهر التالى للشهر الذى حدث به الوفاة حتى نهاية مدة التأمين وبحد أدنى 15 سنة.



مدد الاستحقاق

للمتعاقد الحق فـى أن يحدد سـن استحقاق المعاش المـناسب له ( 50، 55، 60، 65 سنة ) وله الحق فى أن يجمع بين أكثر من استحقاق بأن يصدر له أكثـر من وثيقة بشرط الا يقل المعاش الشهرى فى الوثيقة الواحدة عن مائة جنيه.



سن العميل ومدة التأمين:

- الحد الأدنى لسن المؤمن عليه عند بدء التأمين: 20 سنة

- الحد الأدنى لمدة التأمين لكل استحقاق: 15سنة

- على أن لا يتجاوز السن والمدة تاريخ استحقاق المعاش الذى يختاره العميل.



القسط التأميني الشهرى:

يحدد وفقًا لأعمار المؤمن عليهم عند بدء التأمين وتاريخ استحقاق المعاش(65،60،55،50 سنة)

والأقساط الشهرية تدفع مقدمًا.



المعاش

- للمتعاقد الحق فى طلب سريان الوثيقة بمعاش شهرى مخفض معفى من دفع الأقساط أوتصفية قيمتها بشرط مرور ثلاث سنوات مسددة الأقساط بالكامل.

- يكون من حق المتعاقد إعادة سريان الوثيقة بالكامل بعد إلغائها أو سريانها بمعاش مخفض وذلك وفقًا للأسس الفنية المتبعة بالشركة.

- تغطى الوثيقة أخطار الحرب للمدنيين.

- تغطى الوثيقة الأخطار المترتبة على التنقلات الجوية أو البحرية على خطوط منتظمة.



الإعفاءات الضريبية:

إعفاء أقساط التأميـن على الحياة بشرط ألا تـزيد جملة ما يعفى من أقســاط التـأمـين ( تأمينات الحيـاة والصحى ) عن 15 ٪ من صافى الإيـراد الخاضع للضريبـة أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر.

ويمكن منح قروض بضمان الوثيقة بشرط مرور خمس سنوات مسددة الأقساط بالكامل فى حـدود 90 ٪ من قيمة التصفية ويتم سـداد القروض والفائـدة على دفعات مع القسط الدورى ويحسب معدل الفائدة للقروض حسب معدل الخصم بالبنك المركزى فى تاريخ بدء القرض والذى سوف يتم إبلاغ إدارة الحياة بالمنطقة فى حينه.

2- وثيقة “معاش بكره الديجيتال” بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

أنطلقت وثيقة “معاش بكره الديجيتال” في السوق المصري بالجنية المصري والدولار الأمريكي، والتى تعد خطوة متقدمة في تقديم حلول مبتكرة للتأمين والمعاش التكميلي.

اهداف المنتج

المنتج يهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد للتخطيط المالي المسبق، وتوفير دخل ثابت في المستقبل، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتبسيط العملية وزيادة الوصول للعملاء.

أهم مميزات “معاش بكره الديجيتال”:



1-سهولة اجراءات التعاقد " ديجيتال":

يمكن للعملاء الاشتراك وإدارة وثائقهم بالكامل عبر منصات رقمية متقدمة " تطبيق شركة تأمينات الحياة، والموقع الرسمي للشركة مع عدم وجود اجراءات طبية مطلوبة مع اصدار لحظي للوثائق مما يوفر الوقت والجهد.

2- مرونة في السداد:

يتيح البرنامج خيارات مرنة للدفع تتناسب مع جميع شرائح العملاء " تصدر الوثائق بقسط وحيد مع إمكانية سداد اقساط اضافية تدفع في اي وقت بغرض زيادة مبلغ المعاش المضمون" من حلال وسائل الدفع الألكترونية المتاحة.

3- الشفافية الكاملة:

تقدم شركة التأمين معلومات واضحة وشاملة عن جميع تفاصيل المنتج، مما يعزز الثقة بين العملاء والشركة حيث ان عملية احتساب عرض السعر واستكمال الاجراءات حتى إصدار الوثيقة تتم من خلال العميل نفسة "end to end digital ".

4- تحقيق الأمان المالي:

يهدف المنتج إلى ضمان دخل ثابت ومستدام بعد التقاعد "معاش مضمون"، مما يمنح العملاء راحة البال ومواجهة خطر انخفاض الدخل مقابل الالتزامات عند الوصول لسن المعاش.

5- أهمية المنتج:

"معاش بكره الديجيتال” يعكس رؤية تقديم حلول مبتكرة تعزز من جودة حياة عملائنا وتتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية. هذا المنتج يدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين ويعزز ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل. وكذلك يركز على توفير حماية تأمينية ومعاش تكميلي للمصريين سواء داخل مصر او المقيمين بالخارج على مستوى العالم.

6-التكنولوجيا المستخدمة:

تم تصميم المنتج باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لضمان تجربة سلسة وآمنة للعملاء. من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الويب، يمكن للعملاء الاشتراك، الدفع، وتتبع استثماراتهم بسهولة في اي وقت ومن اي مكان فالعالم بشكل لحظي.



- المزايا الإضافية للوثيقة:

الوثيقة متاحة للمصريين داخل مصر وبالخارج عبر الموقع الالكتروني للشركة أو تطبيقها على الهاتف الجوال.

ويمكن للعميل الاشتراك بالوثيقة بالجنية المصري او الدولار الأمريكي مع التوضيح انه بالدولار الأمريكي يقتصر حاليا علي المصريين المقيميين بالخارج ولكن بالجنية المصري لكل المصريين داخل وخارج مصر.

-الوثيقة تمنح العميل العديد من المزايا معاش دفعة واحدة أو على دفعات لمدة 10 أو 15 سنة.

-يمكن صرف المعاش فى سن الخمسين أو 55 او 60 أو 65 وفقا لرغبة العميل.

-العميل سيحصل على نفس المزايا فى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلى قبل الوصول إلى سن المعاش.

3- برامج التقاعد

البرنامج يتيج التأمين على الحياة والإستثمار بموجب وثيقة تأمين .

والبرنامج مصمم خصيصا لملائمة كافة إحتياجات وظروف العملاء، بمعدلات غير مسبوقة من المرونة.

ويمكن الحصول على الاستثمار دفعة واحدة او فى صورة دخل سنوى أو مزيج بين الاثنين حسب رغبة العميل ووفقا لشروط الوثيقة.

وتستهدف توفير الأمان والحماية للاسرة للحصول على مبلغ تأمينى فى حالة الوفاة او العجز الكلى أو الأمراض الخرجة.. حسب الاختيار.

ويتم ‍الإستثمار عن طريق صناديق إستثمارية متنوعة لتحقيق أنسب عائد إستثمارى.

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