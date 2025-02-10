محافظ المنيا لـ سائقي البيك أب: "أرواح الناس مش لعبة في إيدكم"

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رسالة قوية لسائقي سيارات ربع النقل (البيك اب)، قائلًا: "أرواح الناس مش لعبة في إيدكم"، وذلك خلال جولة تفقدية لمواقف القرى في مركز المنيا.

محافظ المنيا لـ سائقي الربع نقل: “أرواح الناس مش لعبة في إيدكم”

جاءت هذه الجولة لمتابعة تنفيذ التعليمات الأخيرة التي أقرها محافظ المنيا بعد تكرار حوادث سيارات البيك اب في المحافظة.

مصرع 9 أشخاص من أبناء المنيا

تأتي هذه التحركات عقب الحادث المأساوي الذي شهدته المنيا قبل يومين، والذي أسفر عن مصرع 9 من أبناء قرية طوة.

قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

وأكد اللواء كدواني على ضرورة تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر استخدام سيارات ربع النقل في نقل المواطنين.

استبدال سيارات البيك اب بميكروباص

وشدد محافظ المنيا على أهمية الإسراع في استبدال سيارات البيك اب بميكروباص كوسيلة نقل آمنة ومريحة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أرواح المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

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