الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا لـ سائقي البيك أب: "أرواح الناس مش لعبة في إيدكم"

محافظ المنيا مع سائقي
محافظ المنيا مع سائقي الربع نقل

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رسالة قوية لسائقي سيارات ربع النقل (البيك اب)، قائلًا: "أرواح الناس مش لعبة في إيدكم"، وذلك خلال جولة تفقدية لمواقف القرى في مركز المنيا.

محافظ المنيا لـ سائقي الربع نقل: “أرواح الناس مش لعبة في إيدكم”

txt

119 ميدالية و7 كؤوس و14 رقمًا، أبطال السباحة بنادي المنيا يتألقون ببطولة الصعيد

txt

ارتكبوا 17 جريمة، سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنيا

جاءت هذه الجولة لمتابعة تنفيذ التعليمات الأخيرة التي أقرها محافظ المنيا بعد تكرار حوادث سيارات البيك اب في المحافظة.

مصرع 9 أشخاص من أبناء المنيا 

txt

حادث مرعب.. تفاصيل حادث تصادم بالطريق الدائري فى المنيا.. 9 أشخاص إجمالى عدد الوفيات.. المحافظ يوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا (صور)

txt

قتل زوجته وراح صلى العشاء جماعة، جريمة بشعة تنتهي بالإعدام في المنيا

تأتي هذه التحركات عقب الحادث المأساوي الذي شهدته المنيا قبل يومين، والذي أسفر عن مصرع 9 من أبناء قرية طوة.

قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

وأكد اللواء كدواني على ضرورة تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر استخدام سيارات ربع النقل في نقل المواطنين.

استبدال سيارات البيك اب بميكروباص

وشدد محافظ المنيا على أهمية الإسراع في استبدال سيارات البيك اب بميكروباص كوسيلة نقل آمنة ومريحة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أرواح المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة بالمنيا

ملوي التخصصي يستقبل 5 مصابين في حادث أتوبيس المنيا

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بالمنيا

119 ميدالية و7 كؤوس و14 رقمًا، أبطال السباحة بنادي المنيا يتألقون ببطولة الصعيد

مصرع طفلة اصطدمت بها سيارة في المنيا

محافظ المنيا يعلن توصيل خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط

ضبط 10 أطنان من السكر قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

يا وجع القلب، أهالي طوة بالمنيا يشيعون 9 نعوش ضحايا حادث التصادم
ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

الأزهر للفتوى: الإسلام نهى عن ترك النار والدفايات عند النوم

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال يناير 2025

منوعات

المزيد

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم، بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية