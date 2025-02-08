السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

استمرار حبس المتهمين بسرقة 6 ملايين جنيه من جواهرجي بأبو النمرس

متهمين
متهمين

قرر قاضي معارضات الجيزة استمرار حبس المتهمين بسرقة 6 ملايين جنيه من جواهرجي في مدينة أبو النمرس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من «اح، ج» جواهرجى، و«محمد، ج» عامل بتعرضهما لسرقة مبلغ مالي ضخم، وقال الجواهرجي في بلاغه انه أثناء عودة المبلغ الثاني عامل لديه من منطقة الصاغة وبحوزته مبلغ مالي 6 ملايين جنيه قيمة بيع ذهب كسر فوجئ 4 أشخاص قاموا بسرقة حقيبة بداخلها المبلغ المالي، على الفور تم تشكيل فريق بحث لحل لغز الجريمة.

 

وأجرى فريق البحث عمليات التحري وفحص كاميرات المراقبة ومن خلال التقنيات الحديثة نجح في تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 اشخاص هم «عطية، م» 60 سنة سائق، «يحيى، م» 50 سنة سائق، «مؤمن، م» 25 سنة عامل، «محمود، ه» 22 سنة طالب.

 

وألقت قوة امنية القبض عليهم وبمواجتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، وتولت النيابة التحقيق.

 

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أبو النمرس القبض على المتهمين بالجيزة أمن الجيزة قاضي معارضات الجيزة
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