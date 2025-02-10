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خارج الحدود

أردوغان: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بغزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين: إن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بغزة وتراوغ من أجل المماطلة في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

أردوغان: لن يتم السماح بحصول نكبة ثانية للشعب الفلسطيني

وأضاف أردوغان: لن يتم السماح بحصول نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، وعلى إسرائيل أن تدفع فاتورة إعادة إعمار غزة وحدها.

وتابع: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وقضيته ولا بديل عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس تحفظ له كرامته.

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أردوغان: خطة ترامب عبثية ولا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه

وفي السياق ذاته قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، ردا على تصريحات ترامب: إن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه.

الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه

وأضاف خليل الحية: طوفان الأقصى وحد الأمة للدفاع عن غزة ضد العدوان الصهيوني وهو المرحلة الأولى على طريق رحيل الاحتلال وانتصار فلسطين.

 

واستنكرت حركة حماس التصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي قال فيها: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط". 

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق: إن الحركة تستنكر تصريحات ترامب بشأن “شراء وامتلاك غزة”، وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة.

 

وأكد: “غزة ليست عقارًا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة”، موضحا: “أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات وصمة فشل، وشعبنا سيُفشِل كل مخططات التهجير والترحيل".

وأضاف: “غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948”.

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط".

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أردوغان غزة إسرائيل اتفاق وقف اطلاق النار القدس

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