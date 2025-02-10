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دين ودنيا

ما هي الطريقة الأصح للدفن: القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟ أمين الفتوى يجيب

أحكام دفن الميت،
أحكام دفن الميت، فيتو

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الدفن أن يكون لكل متوفى قبر مستقل، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يُدفن الميت في قبر منفصل بلحد أو شق، وهذا هو الأفضل شرعًا.  

 أمين الفتوى: الأصل في الدفن أن يكون لكل متوفى قبر مستقل

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار  ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "في مصر، نظرًا لطبيعة التربة الطينية التي لا تسمح بحفر قبور مستقلة بسهولة، تم اللجوء إلى بناء المدافن الجماعية (الفساقي)، حيث يُدفن الموتى داخل غرف منفصلة داخل المدفن، وفي المناطق الصحراوية أو الجبلية (مثل بعض مناطق الصعيد)، يمكن تنفيذ الدفن على الطريقة الأصلية، حيث يتم حفر القبور لكل متوفى على حدة".  

ما هي الطريقة الأصح للدفن: القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟


وأضاف: "أما في المناطق الزراعية والدلتا والقاهرة الكبرى، فإن الدفن في الفساقي أصبح هو الحل الأنسب بسبب طبيعة الأرض الطينية، التي لا تتحمل القبور العميقة المنفصلة بسهولة، لذلك، كلا الطريقتين صحيحتان شرعًا، ولكن الطريقة الأصلية هي القبر المستقل، ومع تعذر ذلك في بعض الأماكن، فلا مانع من اللجوء إلى المدافن الجماعية بطريقة تحفظ حرمة

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