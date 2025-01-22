الأربعاء 22 يناير 2025
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دين ودنيا

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل مع قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

أحكام دفن المرأة،
أحكام دفن المرأة، فيتو

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز أن تدفن المرأة بجوار الرجل في قبر واحد؟

أمين الفتوى: المرأة لا تدفن مع الرجل في قبر واحد

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "المرأة لا تدفن مع الرجل في قبر واحد، ومن آداب القبر والجنائز أن تدفن المرأة فى عين النساء، والرجل في عين الرجال، والاختلاط  في الدفن ليس من السنة".

وأوضح: "ممكن فى بعض الظروف الصعبة نتيجة إنه لا يوجد إلا عين واحدة وفيها رجال وعاوزين ندفن سيدة، ولا يوجد استطاعة لعمل عين أخرى، هنا ممكن نعمل حاجز بينهما بالطوب".

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الشيخ عويضة عثمان برنامج فتاوى الناس دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء آداب القبر والجنائز

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