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محافظات

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء عن فتح الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح.

وكانت محافظة شمال سيناء شهدت حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث شهدت مساء أمس نشاط للرياح أدت إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط واضطراب داخل البحر وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة اليوم، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.

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كما أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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