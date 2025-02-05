محافظ شمال سيناء يستقبل الدفعة الـ4 للجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش (صور)

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، مساء اليوم، الدفعة الرابعة من الجرحى الفلسطينيين خلال وصولهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

محافظ شمال سيناء يستقبل الدفعة الرابعة من الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام



ورحب المحافظ بالجرحى الفلسطينيين على أرض المحافظة، فيما قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأطفال ومداعبتهم والحديث معهم ومع مرافقيهم.



ووجه المحافظ بتوفير كافة الخدمات الطبية للفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى وتقديم الخدمات المتنوعة للمرافقين، مشددا على الاستعداد التام للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين به.

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة مساعدات إماراتية

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، سفينة مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة، أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري، في حضور معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة في حكومة الإمارات، سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وأكد المحافظ أن السفينة محملة بكمية من المواد الإنسانية والغذائية الإيوائية والمستلزمات الطبية، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في إرسال المساعدات إلي قطاع غزة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الإماراتية.

وعقب استقبال السفينة قام المحافظ ووزيرة دولة في حكومة الإمارات والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتفقد المستشفى العائم الإماراتي، حيث حرص المحافظ علي تقديم الهدايا للأطفال الفلسطينيين، والتوقيع في دفتر الزيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.