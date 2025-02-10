الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،  الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المقرر أن يحسم النواب خلال جلسته اليوم، المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

كما يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الأمس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 338.

وخلال الجلسة العامة أمس، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال رئيس النواب: ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.

مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا _التي يفتخر بالانتماء إليها_ مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.

نائب: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة

قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

 

ضوابط الإدلاء بالشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة. 

وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة. 

من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجراءات الجنائية الجديد الاستراتيجية الوطنية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الجنائية التطور التكنولوجي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

مواد متعلقة

كيف حسم مجلس النواب قسم الشهادة في حالات عدم اعتناق ديانة بالإجراءات الجنائية؟

نقل النواب توصي بمعاينة إنشاء كوبرى بأسيوط وتكثيف حملات الكشف عن المخدرات

تشريعية النواب توافق على اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات بين مصر والإمارات

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا
ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

ترامب يمنح إسرائيل أم القنابل، جنرال أمريكي يكشف تخطيط أمريكي لمعركة هرمجدون

منوعات

المزيد

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

لقطات توثق ظهور حيوان نادر يعاني من طفرة جينية

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

أسعار السمك اليوم،السبيط يرتفع لـ 340 جنيها في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية