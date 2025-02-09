رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قانونين للبحث عن البترول، كما تواصل نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع الإجراءات الجنائية

يمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

كما يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مناقشة مشروع قانون البحث عن البترول

ويتضمن جدول أعمال النواب، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

أهمية البحث عن البترول لصالح الدولة المصرية

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.

ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول

وجاء في تقرير لجنة الطاقة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير.

إدخال تقنيات حديثة في مجال الحفر

وأكدت لجنة الطاقة في تقريرها، أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول.

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