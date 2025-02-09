النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

إحالة الاتفاقيات الدولية إلى اللجنة التشريعية

وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

اكتتاب مصر في رأس مال بنك التنمية الإفريقي

وأحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.

اتفاقية مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان مع الصين

كما أحال مجلس النواب، اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، إلى لجنة النقل والمواصلات.

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