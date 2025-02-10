بعد وداع ليفربول، موعد قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي، تقام اليوم الإثنين قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري.

موعد قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كشف عن موعد قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

وتقام القرعة اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:10 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:10 بتوقيت السعودية، 7:10 بتوقيت إنجلترا.

وتأتي قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مباراتين من نهاية دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد، حيث هناك مباراة كريستال بالاس ودونكاستر، إلى جانب لقاء نوتينجهام فورست وإكستر.

و شهدت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عدد من المفاجآت يأتي علي رأسها خروج ليفربول من دور الـ32، بعد خسارته على يد بليموث في ملعب "هوم بارك" بهدف دون رد.

كما ودع تشيلسي البطولة بعدما خسر على يد برايتون بهدفين لهدف، في حين خرج توتنهام أمام أستون فيلا بعد الهزيمة بهدفين لهدف.

وانطلقت مساء يوم الجمعة الماضية منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2024/25، والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء.

ونجح مانشستر يونايتد في حجز تذكرة التأهل الأولي بالفوز أمام ليستر سيتي، بهدفين لهدف في الوقت القاتل، بفضل هاري ماجواير.



كما تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوز صعب على نظيره أمام ليتون أورينت بهدفين مقابل هدف.





الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد.

ميلوول.

مانشستر سيتي.

بيرنلي.

بورنموث.

فولهام.

إيبسويتش تاون.

بريستون.

كارديف.

نيوكاسل يونايتد.

برايتون.

ولفرهامبتون.

بليموث أرجايل.

أستون فيلا.

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