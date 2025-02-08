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رياضة

رقم سلبي لمانشستر يونايتد رغم الفوز على ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

تأهل نادي مانشستر يونايتد للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025 بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الدور الرابع للبطولة.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، أصبح ماجواير، أول لاعب يسجل هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في كأس الاتحاد الإنجليزي (92:23) منذ أنتوني مارسيال أمام إيفرتون في أبريل 2016 (92:04).

وأضافت الهيئة أنه منذ أول مباراة للمدرب روبن أموريم، استقبل مانشستر يونايتد 32 هدفا في 20 مباراة في جميع المسابقات، بمتوسط 1.6 هدف في المباراة الواحدة، وفقط توتنهام (36)، ساوثهامبتون (35)، وليستر سيتي (34) استقبلوا أهدافا أكثر بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذه الفترة.

ونجح بوبي ريد من  هدف التقدم لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 42. 

وتعادل لمانشستر يونايتد جوشوا زيركزي في الدقيقة 68.

 

وأضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد هاري ماجواير في الدقيقة 3+90.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: باتريك دورجو، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

 

 

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