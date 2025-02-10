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رياضة

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي، شهدت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عددا من المفاجآت يأتي على رأسها خروج ليفربول من دور الـ32، بعد خسارته على يد بليموث في ملعب "هوم بارك" بهدف دون رد.

كما ودع تشيلسي البطولة بعدما خسر على يد برايتون بهدفين لهدف، في حين خرج توتنهام أمام أستون فيلا بعد الهزيمة بهدفين لهدف.

كما ودع آرسنال منافسات كأس الاتحاد من دور الـ64 بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد، بركلات الترجيح.

وانطلقت مساء يوم الجمعة الماضية منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2024/25، والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء.

ونجح مانشستر يونايتد في حجز تذكرة التأهل الأولي بالفوز أمام ليستر سيتي، بهدفين لهدف في الوقت القاتل، بفضل هاري ماجواير.
 

كما تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوز صعب على نظيره أمام ليتون أورينت بهدفين مقابل هدف.


 

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

 

مانشستر يونايتد.

ميلوول.

مانشستر سيتي.

بيرنلي.

بورنموث.

فولهام.

إيبسويتش تاون.

بريستون.

كارديف.

نيوكاسل يونايتد.

برايتون.

ولفرهامبتون.

بليموث أرجايل.

أستون فيلا.

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