ترامب يعلن فرض رسوم 25% على واردات الصلب والألومنيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن، اليوم الإثنين، فرض بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب، متحدثًا إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه سيعلن أيضًا عن رسوم جمركية انتقامية يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على أن تدخل حيز التنفيذ فورًا تقريبًا.

وفرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب، و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقًا العديد من الشركاء التجاريين حصصًا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

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