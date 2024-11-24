مقتل زعيم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة وضبط 3 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران بالغربية

قتل زعيم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة وضبط 3 آخرين من أعوانه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الغربية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" بقصد الإتجار.

بؤرة إجرامية شديدة الخطورة فى الغربية

بؤرة إجرامية شديدة الخطورة فى الغربية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم عدد ( 4 عناصر إجرامية سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح – مخدرات – قتل – سرقة وسائل نقل "، ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد فى جنايتى " إتجار بالمخدرات – قتل ") تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين بؤرة إجرامية كائنة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



,عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم " زعيم التشكيل" وضبط باقى العناصر الإجرامية وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (2 بندقية آلية – 5بنادق خرطوش - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 15 كيلو جراما لمخدر الحشيش– كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية من مخدر الهيروين).

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 3 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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