عمرو موسى يوجه مقترحا مهما للعرب ويكشف موقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل

طالب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، باختيار ثلاثي عربي للتحدث باسم كل الدول العربية مع ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

لجنة ثلاثية عربية للتحدث باسم العرب

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "آن الأوان أن يكون هناك متحدث باسم العرب، والقمة العربية المقبلة عليها أن تفوض مصر والسعودية والأردن للتحدث باسم كل العرب".

لجنة ثلاثية عربية للتواصل مع ترامب بشأن السلام والتطبيع والقضية الفلسطينية

وأضاف: “اللجنة الثلاثية العربية يجب أن تكون على أعلى مستوى، وأن يذهبوا للتحدث مع ترامب مباشرة وإطلاعه بما يمكن القيام به وما لا يمكن فعله وتنفيذه وفقا لآليات السلام، مضيفا أن الحديث عن التطبيع ليس ممنوعا؛ لأنه جزء من المبادرة العربية، ولكن يجب أن نخلق البيئة التي تقبل إقامة هذا التطبيع، على أن تتخذ إسرائيل خطوات لصالح الدولة الفلسطينية، وعدم اتخاذ هذه الخطوات قبل التطبيع فهذا يعد انتحارا سياسيا”.

وتابع الأمين العام الأسبق للجامعة العربية: "التطبيع مقابل السلام وإقامة دولة فلسطينية".

رفض تهجير الفلسطينيين

ولفت: "الموقف المصري من رفض تهجير الفلسطينيين كان واضحا وقويا، خاصة في ظل عدم الفهم لثقل وقوة مصر مع عرض أموال عليها مقابل استقبال سكان غزة وعدم الإدراك بأن هذا يقلل من احترام مصر لنفسها".

إنهاء الانقسام الفلسطيني

وقال عمرو موسى: "يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني؛ لأنه مع الانشقاق لن تكون هناك دولة فلسطينية".

موقف سعودي قوي تجاه التطبيع مع إسرائيل

وأكد: "موقف السعودية قوي وحاسم في ملف التطبيع وعدم موافقتها على التطبيع مع إسرائيل إلا بعد حل القضية الفلسطينية وضمان إقامة دولة فلسطينية".

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