الجامعة العربية: التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية خطيرة ويجب الانتباه إليها

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة السعودية تعد خطيرة للغاية وينبغي الانتباه لها، إذ أنها تعكس مسعى إسرائيلي لاغتنام الفرصة والاستفادة من حالة الإرباك والمقترحات بشأن تهجير الفلسطينيين.

بيان الأمين العام للجامعة العربية

وأضاف «رشدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّه لابد الأخذ في الاعتبار الانتباه للأفكار التي تُطرح والرد عليها بحسم، إذ أنها تسهم تدريجيا في تقبل بعض الدوائر في العالم هذه الأفكار بالغة التطرف والمنفصلة تماما عن الواقع كما عبر بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية.



وحدة الموقف العربي في التعامل مع التصريحات الإسرائيلية



وتابع: «هناك تحد كبير تتعرض له الدول العربية وأمن المنطقة وليس القضية الفلسطينية فقط،ويتعين أن تتعامل معه الدول على هذا النحو، بالتالي الرد على التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية جاء من عدد من الدول العربية من مصر والإمارات قبل إصدار الرد السعودي»، لافتا إلى أن الردود جاءت لتعبر عن وحدة الموقف العربي والرؤية في التعامل مع هذه التصريحات ووصفها بأنها منفلتة، متهورة، منعزلة عن الواقع.

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