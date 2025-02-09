الدوري الإيطالي، لاتسيو يتقدم على مونزا بهدف في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، تقدم فريق لاتسيو علي نظيره مونزا بهدف دون رد بالشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم "كالتشيو".



مباراة لاتسيو ومونزا

أحرز هدف التقدم لفريق لاتسيو ادام ماروسيتش في الدقيقة 31.

تشكيل لاتسيو أمام مونزا

وجاء تشكيل فريق لاتسيو كالتالى:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: أدام ماروسيتش، ماريو خيلا، أليسيو رومانيولي، نونو تافاريس.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، نيكولو روفيلا، غوستاف ايساكسون.

خط الهجوم: بولايي ديا، ماتيا زاكايني، فالنتين كاستيلانوس.



ترتيب لاتسيو ومونزا بالدوري الإيطالي



ويحتل فريق لاتسيو المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يقع فريق مونزا فى قاع ترتيب الجدول برصيد 13 نقطة.

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