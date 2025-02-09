أسواق تحت الرقابة وسلع متوفرة، خطة الدولة لعبور موسم رمضان دون أزمات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وضعت الحكومة المصرية خطة شاملة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

توجيهات حاسمة لضبط الأسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد على أهمية المتابعة اليومية لأسعار السلع الأساسية، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال لاحتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب خلال الشهر الكريم.

وأكد رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، موجّهًا المحافظين إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد أي ممارسات احتكارية، مع ضرورة مراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع لضمان توافرها بالكميات المطلوبة.

"سوق اليوم الواحد".. حل عملي للمناطق الريفية

وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وجه مدبولي بتوسيع تجربة "سوق اليوم الواحد" لتصل إلى القرى والمناطق النائية، بما يضمن توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار عادلة، وتقليل حلقات الوساطة التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تعزيز التنسيق بين المحافظات ووزارة التموين والجهات المعنية لضمان استمرار توافر السلع في الأسواق، ومنع أي نقص قد يؤثر على استقرار الأسعار.

معارض "أهلًا رمضان".. وتعاون شامل بين الدولة والقطاع الخاص

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان"، مع تقديم تسهيلات للعارضين لضمان تدفق السلع واستمرار المعروض منها بكميات كافية.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

مخزون استراتيجي مطمئن

استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأكدت أن هناك كميات كافية من القمح، السكر، الزيت التمويني، الدواجن المجمدة، اللحوم الحية السودانية، المكرونة، والأرز، تكفي لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة، مما يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بشأن استقرار الإمدادات الغذائية.

حملات تفتيش مكثفة لمنع التلاعب

وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنافذ التجارية، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما شدد على أهمية تفعيل آليات المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ارتفاعات غير مبررة.

استعدادات شاملة لشهر رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب أو تهاون في ضبط الأسواق، وأن الأجهزة الرقابية ستواصل عملها على مدار الساعة لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة، حتى يتمكن المواطنون من استقبال الشهر الفضيل دون أزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.