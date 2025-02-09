وزيرة التنمية المحلية: مخزون السلع الأساسية مطمئن والأسواق تحت الرقابة المشددة

اجتماع مجلس المحافظين، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مستقر، ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات مطمئنة، مشددة على استمرار جهود الرقابة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتي تشمل القمح، السكر التمويني، الزيت التمويني، الدواجن المجمدة، اللحوم الحية السودانية، المكرونة، والأرز، مشيرة إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مما يضمن استقرار الأسواق ومنع أي أزمات في توافر السلع.

وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين المحافظات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وصولها إلى جميع المناطق، خاصة الأكثر احتياجًا، بأسعار مناسبة.

رقابة مكثفة على الأسواق

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن هناك حملات تفتيش يومية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة الأسواق والمنافذ التجارية، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالمحافظات لضبط الأسواق، وضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة، مع استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لمتابعة توافر السلع ومدى التزام التجار بالضوابط المحددة.

"أهلًا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وفي إطار استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك، أكدت الوزيرة أنه تم تخصيص مواقع في مختلف المحافظات لإقامة معارض وشوادر "أهلًا رمضان"، التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع تقديم التسهيلات اللازمة للعارضين لضمان استمرار توافر السلع بالكميات المطلوبة.

وأضافت أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد" في القرى والمناطق الريفية، لضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين بأسعار مناسبة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

توجيهات رئيس الوزراء

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الرقابة المشددة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع، وستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير كافة السلع الأساسية قبل وخلال شهر رمضان، لضمان عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، مطالبًا المحافظين بمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع في جميع المناطق، خاصة القرى والمناطق النائية.

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