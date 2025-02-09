الأحد 09 فبراير 2025
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مدبولي: التزام تام بالانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" وفق الجداول الزمنية

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

مبادرة حياة كريمة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر الاجتماع  اللواء  أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد/ تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، ممثل المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والمهندس/ أحمد رمضان، ممثل المكتب الاستشاري "دار الهندسة"،  والمهندس/ حسن مصطفى، ممثل شركة المقاولون العرب، ومسئولي عدد من الجهات المعنية والشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة جهود الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم في دخول المزيد من المشروعات المنفذة في إطار هذه المرحلة الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، هذا إلى جانب متابعة الجهود التحضيرية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام المالي المقبل.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المرحلة الأولي وفقًا للتوقيتات المحددة لها.

 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولي، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد رمضان، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 253 قرية، منها 117 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1057 قرية وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 120 قرية خلال شهر فبراير الجاري، مبينًا نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بباقي قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستعرضًا مقارنة لمعدلات التنفيذ خلال الأشهر الماضية والمعدات المطلوبة.

وأوضح المهندس أحمد رمضان الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات، وما تتضمنه من تقديم خدمات أساسية من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين من خلال هذه المشروعات، وكذا الجدول الزمني المقترح للانتهاء من هذه المشروعات.

كما تناول الاجتماع، ما يتم من تنسيق وتعاون بين العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات، وخاصة تلك التي تمثل أولوية، لسرعة تحقيق الاستفادة منها.

وعرض مسئولو الجهات المعنية والشركات المنفذة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهود الانتهاء من تلك المشروعات، حيث أكدوا الالتزام بالانتهاء منها وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة.
 

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الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة حياة كريمة حياة كريمة الشركة القابضة لمياه الشرب المستشار محمد الحمصاني

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