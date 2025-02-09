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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي وموقف محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد أمام فريق بليموث أرجايل ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب "هوم بارك".

 

ومن المتوقع أن يلجأ المدرب آرني سلوت إلى إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم، وفيما يخص النجم المصري محمد صلاح، فمن المتوقع ألا يشارك في المباراة  .

 


تشكيل ليفربول المتوقع أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي


حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوانساه، واتارو إندو، تسيميكاس.

خط الوسط: جيمس ماكونيل، ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كييزا، لويس دياز، داروين نونيز.

 

موعد مباراة ليفربول وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي 


تنطلق مباراة ليفربول وبليموث اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبليموث 


لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في حين أعلن ليفربول أن مباراته ضد بليموث أرجايل ستكون مذاعة عبر شبكة "ITV" في بريطانيا.

كما ستذاع عبر قنوات فضائية أجنبية مثل Arena Sport 1، Arena Sport 1 Slovenia، Arena Sport 1 Croatia


كان ليفربول  تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز على أكرينجتون بأربعة أهداف دون رد، في حين اكتفى بليموث بهدف نظيف ضد برينتفورد في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد.

 

ويخوض ليفربول مباراة اليوم بعدما تأهل إلى نهائي كأس كاراباو، يوم الخميس الماضي، عقب تغلبه على توتنهام بنتيجة  4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، مع إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" في مباراة مؤجلة من  الدوري الإنجليزي الممتاز.


 

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