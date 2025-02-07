الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

محمد صلاح وفينيسيوس ضمن خطة الهلال السعودي بمونديال الأندية

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

 كشفت صحيفة “AS” الإسبانية أن الهلال السعودي وضع خطة محكمة، حيث يركز على تطوير فعالية هجومه لمواجهة نجوم ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025، من خلال ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور والمصري محمد صلاح، خلال الصيف القادم.

الصحيفة الإسبانية ألمحت إلى أن الهلال أصبح قريبًا من تحقيق هدفه إلا أنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستحمل تفاصيل أكثر دقة.

إذا نجح الهلال في ضم الثنائي العالمي أو أحدهما على الأقل فسينعكس ذلك كثيرًا على الفريق، سواء على المستوى التجاري والرعاية والانتشار حول العالم أو الإضافة القوية التي ستحدث في خطه الهجومي.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهلال لتحقيق نجاح كبير في كأس العالم للأندية 2025، والتي يستعد للمشاركة فيه إلى جانب ريال مدريد، سالزبورغ، وباتشوكا ضمن المجموعة الثامنة.

 

وعلى صعيد آخر،حسم سالم الدوسري، قائد الهلال السعودي، الجدل المثار بشأن مستقبله مع الفريق في ظل عدم تجديد عقده مع الزعيم.

 

ودخل الدوسري الفترة الحرة من عقده، والتي تمنحه حق التوقيع لأي فريق آخر، على أن ينتقل إليه بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأن هناك تقارير تفيد برفضه التجديد.

 

سالم الدوسري يحسم موقفه مع الهلال

وأكد الدوسري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه لا يفكر في مغادرة الهلال قائلا "أنا مستمر، ولن أرحل، إنه لشرف لي أن أمثل هذا النادي الكبير والعالمي. وعندما أشعر أني سأقصر في أي لحظة في تقديم العطاء، سأتوقف".

وعن طموحه الشخصي، أضاف الدوسري: "طموح اللاعب يجب أن يكون دائمًا البحث عن الأول في كل شيء. الأمر لا يقتصر على الإمكانات فقط، فطموحي أن أحقق أرقامًا يصعب كسرها في المستقبل".

 

وأشار الدوسري الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا إلى أنه يسعى لكسر أرقام قياسية في مختلف البطولات، معبرًا عن رغبته في ترك بصمة قوية مع نادي الهلال.

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