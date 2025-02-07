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رياضة

أرني سلوت يتحدث عن مواجهة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

سلوت
سلوت

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة نظيره بليموث أرجايل ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول ضد بليموث أرجايل يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هوم بارك.

قال سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن ترينت ألكسندر أرنولد لن يكون متاحًا في نهاية هذا الأسبوع في كأس الاتحاد الإنجليزي، من الصعب القول، ما إذا كان سيكون جاهزًا للمباراة ضد إيفرتون.

وتابع: من المهم لبعض اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرًا أن يلعبوا، حتى يكونوا مستعدين عندما نحتاج إليهم، سنستخدم بالتأكيد عددًا قليلًا من اللاعبين الذين لم نستخدمهم كثيرًا.

وعن رأيه في أداء كونور برادلي أمام توتنهام  قال: أعتقد أنه من العدل أن نقول إنه في العديد من المراكز، لدينا لاعبان جيدان للغاية في مركز الظهير الأيمن، إنه أمر طبيعي عندما تعمل في نادٍ بهذا الحجم.

وأتم: “نريد أن نتنافس على كل لقب، لذا يجب ألا نشكو من عدد المباريات التي نلعبها، لا أرى أي ميزة أو عيب بشأن هذا”.

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آرني سلوت الهولندي آرني سلوت ليفربول

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