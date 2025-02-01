استقبال خاص لأبطال العالم للإسكواش في مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا لسيدات الإسكواش بعد تتويجها ببطولة جي بي مورجان 2025 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لسيدات الإسكواش، وكان في استقبالهما أفراد العلاقات العامة بالمطار، الذين قدموا التهنئة وأنهوا إجراءات الوصول.

وتوجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميا لسيدات الإسكواش بـبطولة جى بى مورجان للاسكواش، والتى استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثانى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفازت هانيا الحمامى فى مباراة الدور النهائى على المصنفة الأولى عالميًا نوران جوهر، بنتيجة 3-2.

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