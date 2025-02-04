وزير الطيران المدني يعقد اجتماعات مع كبرى الشركات البريطانية لتعزيز التعاون

عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والوفد المرافق له، سلسلة من الاجتماعات الهامة مع مسئولى كبرى الشركات البريطانية والعالمية العاملة في مجالات تطوير البنية التحتية للمطارات، والاستدامة والصيانه والدعم الفنى وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية في هذه المجالات الحيوية.

مجالات تطوير البنية التحتية للمطارات

وفى مستهل لقاءاته عقد الدكتور سامح الحفني اجتماعا مع نائب رئيس شركه Safran UK، ونائب الرئيس لتطوير أعمال شركات الطيران حيث تناول اللقاء سبل مساهمة الشركه في تطوير وتحسين مستوى خدمات مقاعد رجال الأعمال والدرجة السياحية لطائرات مصر للطيران وتحديث المقاعد والأنظمه الترفيهيه.

كما التقى وزير الطيران المدنى مع مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة Dunlop Aircraft Tyres، والمديرة التنفيذية للشركة في مصر، وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتجديد إطارات الطائرات التجارية، وتم خلال الاجتماع مناقشة اقتراح توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بهدف تعزيز التعاون في مجال تصنيع وتجديد إطارات الطائرات.

إدارة وتشغيل المطارات المصرية

وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، التقى الدكتور سامح الحفني مع المدير التنفيذي لشركة TAV Airports القابضة، ونائب الشريك الإداري بشركة Assubur Consult، التابعة لمجموعة Aéroports de Paris (ADP) الفرنسية، والتي تدير 26 مطارًا دوليًا حول العالم. وخلال الاجتماع، تم بحث أوجه التعاون مع وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما عقد الدكتور سامح الحفني اجتماعًا مع مدير تطوير الأعمال بشركة Lagan Aviation & Infrastructure، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، وهناجر صيانه الطائرات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفى مقر السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية وبحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى بريطانيا، شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين أهم وأكبر الشركات البريطانيه والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة المهندس أيمن عرب، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، برئاسة المهندس إبراهيم فتحي، بهدف تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين المصرى والبريطاني .

رفع مستوى الخدمات داخل المطارات المصرية

وشملت مذكرات التفاهم مجالات البنية التحتية، وخدمات الصيانة، والدعم الفني للطائرات وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات داخل المطارات المصرية وعلى متن الطائرات وتطوير الـكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفى هذا السياق اكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، وتحقيق الاستدامة البيئية في قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير الطيران المدنى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات تعد من الأولويات الاستراتيجية للوزارة، والتى تأتى تماشيا مع توجهات الدوله المصريه. مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للطيران المدنى، كما أن التعاون مع الشركاء الدوليين سيساعد في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

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