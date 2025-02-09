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رياضة

ماسيمو بوساكا يركز على الالتحامات ولمسة اليد فى محاضرات تطوير التحكيم اليوم

ماسيمو بوساكا، فيتو
ماسيمو بوساكا، فيتو

ركّز ماسيمو بوساكا المدير الفني لـ لجنة الحكام بالاتحاد الدولي خلال المحاضرات النظرية اليوم بورشة تطوير التحكيم المقامة حاليًا بمقر الاتحاد الجديد بمشاركة 60 حكمًا على الالتحامات، وشدة المخالفات ولمسة اليد وحالات منطقة الجزاء مستعينًا ببعض المواقف من الدوريات الأوروبية والدورى المصرى، وعرضها عن طريق الفيديو وشرح إيجابياتها وسلبياتها والرد على استفسارات وأسئلة الحكام.

نصيحة بوساكا للحكام المصريين

ونصح بوساكا الحكام بضرورة الاهتمام بالقرارات الحاسمة فى الوقت المناسب، وسرعة رد الفعل فى اتخاذها، وعدم الاعتماد بشكل كامل على حكام الفار فى احتساب بعض الألعاب، خاصة فى استخدام الكارت الأحمر، بالإضافة إلى تركيزه على شخصية الحكم داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أنهم يستحقون مكانة أفضل قاريًا وعالميًا.

كما تضمنت المحاضرات التركيز على توحيد القرارات والاعتبارات فى حالات منطقة الجزاء ولمسات اليد والتى لا تختلف من دورى لآخر.

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