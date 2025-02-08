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رياضة

بوساكا يصل القاهرة للمشاركة في ورشة عمل تطوير أداء الحكام

بوساكا يصل القاهرة
بوساكا يصل القاهرة للمشاركة في ورشة عمل تطوير الحكام

وصل ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحاضر الدولي أوسكار لوبيز إلى القاهرة، تزامنا مع انطلاق ورشة عمل تطوير أداء الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم. 

ورشة عمل تطوير الحكام 


تبدأ ورشة العمل اليوم السبت، بمحاضرة نظرية للحكام بينما الفترة المسائية ستكون للتطبيقات العملية، وفي اليوم الثانى من فعاليات الورشة سيكون للمحاضرات النظرية مع مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام مساء غد الأحد.


ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم أسبوعًا مكثفًا من ورش العمل تحت إشراف مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري.

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