صحة سوهاج: ضبط 50 ألف عبوة عصائر وخل مجهولة المصدر

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن ضبط مايقرب من 50 الف عبوة مستهلك من العصائر والمشروبات الملونة والخل مجهول المصدر ومغشوش وسبق ورود تحاليل بغشها باجمالي حوالي 7600 لتر بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وأضاف" دويدار" أنه تم ضبط ما يقرب من 1000 كرتونة مقرمشات وسناكس مجهولة المصدر بمركز ومدينة اخميم شرق محافظة سوهاج مؤكدًا أنه تم سحب العينات اللازمة لعملية الظبط. وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط.

وأكد "دويدار" عن استمرار الحملات المشتركة لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لفرض الرقابة علي أماكن تداول الأغذية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

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