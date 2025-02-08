السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

إحالة 128 طبيبا وممرضا للتحقيق في سوهاج بسبب الغياب

جانب من حملة التفتيش
جانب من حملة التفتيش

قرر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إحالة 60 طبيبا و47 ممرضة و21 صيدليا للتحقيق لعدم الانتظام فى العمل والغياب، وجاء ذلك أثناء مرور لجنة المتابعة علي مستشفيات المحافظة، لمتابعة الخدمات الصحية وسير العمل والانضباط، والتى استهدفت مستشفيات سوهاج العام وطهطا العام وطما المركزي وأخميم المركزي 

إحالة 60 طبيبا و47 ممرضة و21 صيدليا فى 4 مستشفيات مركزية بسوهاج للتحقيق

وأوضح دويدار أنه تم اليوم المرور والمتابعة لمستشفيات سوهاج العام وطهطا العام وطما المركزي وأخميم المركزي، وذلك  لمتابعة الخدمات الصحية والانضباط وانتظام العمل وأن فرق المرور استهدفت جميع الأقسام بالمستشفيات، للوقوف علي مدى جودة الخدمة المقدمة للمرضي، وأبرز المعوقات التي قد تواجه الفريق الطبي مقدم الخدمة أو المواطن متلقي الخدمة، للعمل علي إزالتها وتذليل أي عقبات 
 

وأضاف ديدوار إنه تم إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق، كما أنه في أول أيام التشغيل التجريبي لمستشفى طما المركزي تلاحظ انتظام الخدمات الطبية بالعيادات، وسط إقبال كبير من المواطنين لتلقي الخدمات الصحية.


يأتي ذلك ضمن جهود مديرية الصحة والسكان بسوهاج لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بتكثيف المتابعة والمرور علي المنشآت الصحية بالمحافظة

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