الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس جامعة سوهاج ومفتي الديار المصرية يكرمان حفظة القرآن الكريم

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج ومفتي يكرمان حفظة القرآن الكريم

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية الطلاب أبناء الجامعة من حفظة القرآن الكريم، وذلك تقديرًا لهم على الإجتهاد في حفظه وتشجيعهم على بذل المزيد ليكونوا مثالًا يحتذى به، في الأخلاق والإلتزام بالقيم والسلوك الحميد.

وثمن النعماني حرص فضيلة المفتى على المشاركة في تكريم أبنائه الطلاب من حفظة القران الكريم، موضحًا ان الجامعة تحرص بإستمرار على تكريم طلابها المتميزين فى كافة المجالات، هذا التكريم الذى يخلق نوعًا من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على التفوق، داعيًا إياهم على أهمية الالتزام بتعاليم القرآن وتطبيقها في سلوكنا وأخلاقنا، حيث ان حفظ كتاب الله شيء جليل وعظيم ينشئهم على التدين والأخلاق القويمة، ونبذ الأفكار المتطرفة والهدامة.

وأشاد فضيلة المفتي بدعم رئيس الجامعة الكامل ورعايته للطلاب المتفوقين من حفظة القرآن، والعمل على إعدادهم وتأهيلهم وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلي بأخلاق القرآن، معربًا عن سعادته بالطالبة عائشة اسماعيل شبانة بكلية الآداب

من ذوي الهمم، والتي استطاعت حفظ القرآن الكريم كاملًا على مستوى الجامعة رغم ما تعانيه من تحديات، وهو دليل على قوة إرادتها، وحبها للقرآن وعلومه، الي جانب تشجيع إدارة الجامعة وتعزيز دور الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الجامعي ومشاركتهم الإيجابية في مثل هذه المسابقات الهامة.

وقدم فضيلة الدكتور نظير عياد التهنئة لجميع الطلاب المكرمين وأيضا الى أولياء امورهم الذين حرصوا على تعليم أبنائهم القرآن الكريم وهذه أكبر جائزة قدموها لهم، ومؤكدا أن حفظ القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معاني سامية.. قائلًا "هنيئًا لكل من تعلم القرآن وعلمه".

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الطلاب الذين تم تكريمهم هم الفائزين بالمسابقة الدينية الكبرى" أهل القرأن" والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة (إدارة النشاط الثقافي والفني) في مجالات القرآن الكريم، مضيفًا انه فاز بالمراكز الأولي في مسابقة حفظ القران كاملًا "طالبات" كلًا من الطالبة وفاء محي الدين بكلية التمريض، الطالبة عائشة اسماعيل شبانه بكلية الآداب، الطالبة رحاب خلف أحمد بطب بشري، وبالنسبة "للطلبة" فاز كلًا من الطالب عمرو أحمد هاشم بكلية طب بشري، الطالب عبدالله ممدوح بكلية طب بيطري والطالب معاذ علاء بكلية طب بشري.

وذكر الدكتور أحمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية انه تم ايضًا تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في حفظ نصف القرآن، وفي حفظ 10 أجزاء من القرآن، مؤكدًا على ان ادارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية.
 

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إدارة الجامعة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج القرآن الكريم المنافسة الحميدة المسابقات

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